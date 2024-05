Rifondazione anche a Bari per De Laurentiis, Il Mattino: intanto la piazza minaccia la proprietà, il motivo

Ultime notizie calcio - Rivoluzione in casa SSC Napoli, ma rifondazione anche a Bari dove ai playout s'è salvata la seconda squadra della famiglia De Laurentiis. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli:

"De Laurentiis dovrà occuparsi del mercato del Napoli e non solo, considerando che la sua famiglia è impegnata nel mondo del calcio anche con il Bari (di cui è presidente il figlio Luigi). Il club pugliese è passato dal paradiso all'inferno in meno di un anno, sfiorando la promozione in A nella passata stagione ed evitando la retrocessione in serie C giovedì scorso (finale playout vinta ai danni della Ternana). Ma la piazza non vuole De Laurentiis che invece intende andare ancora avanti. E la tifoseria minaccia di disertare lo stadio San Nicola nella prossima stagione".