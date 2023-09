Rientro Rrahmani e Juan Jesus: fissate le date del recupero

Napoli - Il Napoli ha perso per infortunio sia Rrahmani che Juan Jesus in questi ultimi giorni. Due assenze pesanti quindi per la coppia centrale del Napoli che era considerata ad oggi quella titolare. Ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani e Juan Jesus.

Infortuni Napoli: rientro Rrahmani e Juan Jesus

Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono svelati i tempi di recupero per il rientro di Rrahmani e Juan Jesus con il Napoli. Il primo punta al Real Madrid e il secondo sarà out almeno fino alla prossima sosta dopo la distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro.