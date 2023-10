Rientro Rrahmani: c'è la data per tornare in campo

Napoli - Il Napoli non vuole forzare il recupero di Amir Rrahmani che è pronto a tornare il prima possibile. Infatti, il rientro del centrale kosovaro è fissato con una data e bisognerà aspettare ancora un po'. Non ci sarà nemmeno per Napoli Fiorentina.

Rientro Rrahmani

Rientro Rrahmani: le ultime sull'infortunio

Inutile spingere con il piede sull'acceleratore, il rientro di Rrahmani non ci sarà per Napoli Fiorentina, ma dopo la sosta. Infatti, il centrale kosovaro è pronto a rimettere piede in campo per la partita contro la sua ex squadra dell'Hellas Verona, del prossimo 21 ottobre.