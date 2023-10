Rientro Osimhen, è un giallo: Victor tende a minimizzare i dolori, sono necessarie le risonanze

Napoli - Brutte notizie per il Napoli e i tifosi per quanto riguarda il ritorno in campo di Victor Osimhen con un recupero che continua a non arrivare in poco tempo. Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano il suo possibile rientro.

Rientro Osimhen: le ultime notizie per il Napoli

Il ritorno di Osimhen è un giallo come riporta Il Mattino. Lo staff medico azzurro guidato da Raffaele Canonico e con Raffaele Landolfi, ex primario di Medicina interna presso il Policlinico Gemelli di Roma come supervisore scientifico, è in contatto stretto sia con l'entourage di Osimhen che con lo stesso nigeriano. Il calciatore ha una serie di terapie che deve svolgere quotidianamente e una serie di attività che sono assai sconsigliate per la tipologia di infortunio.

La tabella di recupero per il rientro di Osimhen in campo è per fine novembre, probabilmente anche dopo la gara di Madrid. Da calcolare però c'è un altro aspetto, il calciatore tende a minimizzare i dolori alla coscia, quindi ogni volta i problemi muscolari vanno approfonditi con delle risonanze. Ma prima di rivederlo in campo dovrà passare un altro mese almeno.