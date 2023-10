Rientro Osimhen: ipotesi ottimistica, ecco quante partite salta

Napoli - Ipotesi ottimistica per quanto riguarda il rientro di Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli che si è infortunato muscolarmente in Nazionale ha avuto l'esito degli esami strumentali con un rientro fissato tra circa 1 mese. Questo quanto riportato da Tuttosport:

C'è un'ipotesi ottimistica in casa Napoli riguardo l'infortunio di Osimhen che può veramente saltare soltanto 3-4 partite in base al suo recupero muscolare. Potrebbero essere Verona sabato, a Berlino contro l’Union il 24 ottobre e quella con il Milan del 29 ottobre le partite che salterebbe Osimhen. Il timore, però, è di non vederlo in campo nemmeno a Salerno (4-11), per poi fare ritorno al Maradona con l’Union Berlino (8-11) e poi contro l’Empoli (12-11) che sarà l’ultima sfida prima del nuovo stop.