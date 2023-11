Rientro Osimhen: ha cerchiato una data in rosso, ecco quando torna

Osimhen è fuori per infortunio da diverso tempo. Intanto, c'è la sensazione che l'attaccante torni da un momento all'altro in campo con il resto dei compagni del Napoli. C'è ora una data per il suo rientro.

Rientro Osimhen: ecco quando torna in campo

Napoli - Restano da valutare le condizioni del centravanti del Napoli e del suo rientro in campo. Osimhen è fermo per infortunio dal 13 ottobre scorso per una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata nell'amichevole tra la sua Nigeria e l'Arabia Saudita di Roberto Mancini.

Osimhen ha cerchiato in rosso una data per il suo rientro in campo che resta ancora un'incognita. Si tratta della sfida con l'Atalanta a Bergamo del prossimo 25 novembre, che si giocherà dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.