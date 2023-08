Rientro Kvaratskhelia: la decisione per il Sassuolo

Il Napoli attende il rientro di Kvaratskhelia in vista della prossima partita di campionato di Serie A. Infatti, il campione georgiano è pronto a svoltare il suo inizio di stagione.

Condizioni Kvaratskhelia: la data del rientro

Napoli - Il Napoli tornerà in campo nelle prossime ore con la seconda giornata di campionato che si giocherà con il Sassuolo domenica sera alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Si ritorna a lavorare oggi al centro sportivo di Castelvolturno dopo i due giorni di pausa concessi da Garcia. La squadra si ritroverà nel pomeriggio per il primo allenamento. Esordio con lo scudetto al Maradona dove anche Kvaratskhelia farà di tutto per vivere da protagonista, nel tridente con Politano e Osimhen, dopo aver saltato il Frosinone per un affaticamento muscolare. Nulla di grave, nessun allarme: soltanto precauzione con Kvara che sarà valutato dallo staff medico. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’idea è che il suo esordio in campionato non sarà a rischio.