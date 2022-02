Rientro Koulibaly e Anguissa, Il Mattino: domani tampone decisivo per capire se con l'Inter ci saranno

Notizie Napoli calcio. Terminata la coppa d'Africa è tempo per Koulibaly e Anguissa di fare ritorno a Napoli. Il centrale senegalese lo farà da capitano e fresco vincitore con il suo Senegal, mentre il centrocampista camerunense si è dovuto "accontentare" del terzo posto.

Koulibaly

Rientro Koulibaly e Anguissa, domani il tampone

Come riporta da Il Mattino, domani i due giocatori saranno di ritorno in Italia e dovranno ovviamente procedere a tutto il rigido iter anti-covid per chi proviene dall'Africa. Il primo step sarà ovviamente quello del tampone che, in caso di negatività, darà poi il via libera ai test atletici. Se tutto dovesse procedere per il meglio, allora sia Koulibaly che Anguissa saranno pronti per essere a disposizione di Spalletti per il match cruciale contro l'Inter.