"Ricostruzione fantascientifica", la FIGC replica al retropensiero di De Laurentiis su Spalletti-Italia

Ultime notizie SSC Napoli - Ieri Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha parlato a lungo di Luciano Spalletti, ma in un passaggio è andato oltre: "Se lui avesse pregustato di firmare con Gravina per la Nazionale sono illazioni che non posso che mettere solo sul tavolo dei miei pensieri", lasciando intendere che già all'epoca c'era l'ipotesi Nazionale italiana.

L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli svela la reazione della FIGC:

"Sussurri dalla Figc sui presunti contatti già a maggio con Spalletti, ipotizzati da De Laurentiis, tra lo stupore e il fastidio. Nei corridoi di via Allegri respingono con decisione i "cattivi pensieri" del presidente del Napoli su Gravina. «È una ricostruzione fantascientifica». D'altronde, basta vedere come sono andate le cose: l'ennesimo fallimento dell'Italia in Nation League è di giugno, Mancini rassegna le sue dimissioni a Ferragosto. Insomma, cattivi pensieri e solo quelli".