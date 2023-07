Ricci e Schuurs al Napol? Vagnati: "Ecco la nostra decisione"

Calciomercato Napoli - Ricci e Schuurs sono stati accostati in queste settimane anche al Napoli. L'edizione odierna di Tuttosport riporta alcune dichiarazioni di Davide Vagnati:

Si parla tanto di Ricci.

"E non potrebbe essere altrimenti: ovvio che un ragazzo del genere possa piacere a tanti, è un top, è anche entrato nel giro della Nazionale. Lui è importante per il Toro, con Ilic forma una coppia di grande spessore, la nostra intenzione è tenerlo con noi per parecchio tempo, è il presente e il futuro. Solo davanti ad un’offerta clamorosa valuteremo con calma la sua destinazione, dopo aver parlato con lui e con il mister. Ma lo ripeto: non vogliamo venderlo e non abbiamo bisogno di venderlo".

Sì, però se arrivano le proposte monstre…

"Valutiamo. E non è detto che le accettiamo. A oggi con Bellanova e Tameze siamo l’unica società di A ad aver speso".

Stesso discorso per Schuurs e Singo?

"Sì, stesso discorso. Nessuna necessità di vendere"