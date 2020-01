Ricavi da stadio, Napoli a quota 16mln: calo del 16,3%, dato peggiore a livello continentale [GRAFICO]

Inter e Juventus sono le prime due squadre a livello europeo per quanto riguarda l’aumento dei ricavi da stadio, ma la distanza con le big d’Europa resta decisamente ampia. È questo quanto emerge dall’analisi sui ricavi dei club europei effettuata da Deloitte per quanto riguarda la stagione 2018-2019, e riportata da Calcio & Finanza:

"Le altre due squadre italiane presenti fra le prime 20 d’Europa per quanto riguarda le entrate ottenute tramite gli stadi sono Milan e Roma. I rossoneri usciti dalla Top 20 per quanto riguarda i ricavi totali incassati dai club, hanno incassato 34 milioni rispetto ai 37 dell’anno prima. La società capitolina invece ha ottenuto ricavi per 32 milioni, con una riduzione di 3 milioni. Il Napoli si piazza appena fuori dalle prime 20. Gli incassi derivanti dai match disputati al San Paolo sono stati 16 milioni, con una riduzione addirittura del 16,3%, dato peggiore a livello continentale"