Retroscena Tuttosport - Lite accesa ieri tra Spalletti e il vice-allenatore del Torino: il motivo!

Ultime notizie SSC Napoli - Retroscena dall'edizione odierna di Tuttosport riguardo un piccolo battibecco fra Luciano Spalletti e il vice-allenatore dei granata durante Torino-Napoli. Ieri l'atmosfera era davvero calda, con 14.619 paganti, terzo dato in stagione per il Toro dopo le gare casalinghe con Milan e Inter.

Spalletti

Lite Spalletti-Paro durante Torino-Napoli

Come raccontato dal quotidiano nazionale, infatti, ci sarebbe stata la lite proprio all'inizio di Torino-Napoli. Spalletti e il vice-allenatore Paro non se le sono mandate a dire, sull'episodio da rigore del contatto Koulibaly-Belotti. L'arbitro ha poi fischiato punizione per il Napoli, giudicando l'inizio della trattenuta del Gallo fuori dall'area di rigore: