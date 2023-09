Retroscena Spalletti-De Laurentiis: discussero per un difensore

Dai tempi gloriosi e felici del Napoli ora Luciano Spalletti si sta godendo il momento con la Nazionale italiana, che è riuscita nella prima vittoria nelle scorse ore contro l'Ucraina in un match chiave per le qualificazioni agli Europei 2024. Intanto, spunta fuori un retroscena sulle scelte tra Spalletti e De Laurentiis ai tempi del Napoli.

Spalletti De Laurentiis

Napoli: Spalletti-De Laurentiis, lite per Manolas

Napoli - Tanti i battibecchi avuti in questi anni tra Spalletti e De Laurentiis ai tempi del Napoli. I due si sono salutati e detti addio non in modo sereno e felice, per questo motivo c'è ancora in ballo un problema clausola da risolvere con l'allenatore e la Nazionale dopo l'azione legale fatta partire dalla società azzurra. Intanto, viene fuori un retroscena di due anni fa tra Spalletti e De Laurentiis che riguarda la scelta del difensore. Come riporta Il Mattino, Spalletti spingeva per schierare Manolas in campo nel suo Napoli, mentre ADL voleva Rrhamani. Con la Juventus il greco condannò se stesso con una brutta prestazione e da lì arrivò la svolta.