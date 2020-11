Retroscena Rrahmani, doveva debuttare giovedì in Europa League! Gattuso lo perderà per almeno due settimane

Notizie Calcio Napoli - In seguito al tampone effettuato ieri mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore del Napoli, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Ne parla Tuttosport:

"Gattuso lo perderà per almeno due settimane e il difensore centrale avrà il tempo per guarire anche all’infortunio alla spalla: incidente simile a quello di Osimhen, ma nel suo caso si tratta di un problema contusivo e non distorsivo. Tra l’altro Gattuso aveva già deciso che Rrahmani avrebbe giocato titolare giovedì contro il Rijeka in Europa League"