Retroscena Rafa Marin: ha scelto subito Napoli perché colpito dal progetto

La prossima settimana potrà essere annunciato il colpo Rafa Marin da parte del Napoli. Il carteggio tra le parti in causa sta andando spedito e quindi ci si avvicina all'arrivo in Italia del difensore iberico che dovrebbe svolgere le visite mediche di rito a Roma per poi recarsi negli uffici della Filmauro per apporre la firma sul contratto fino al 2029.

Calciomercato Napoli, visite mediche Rafa Marin

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: