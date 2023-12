Retroscena Palladino, Gazzetta: De Laurentiis confessò che lo intrigava, ma non lo contattò post-Spalletti per un motivo

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Monza Raffaele Palladino è nato a Mugnano di Napoli, a una dozzina di chilometri dal capoluogo di regione. E su di lui la Gazzetta dello Sport racconta un interessante retroscena.

Ieri Palladino ha dichiarato in conferenza stampa:

«Sono un figlio di Napoli, lì vive la mia famiglia e ci sono i miei amici. Nonostante io sia stato via tanto tempo, il mio cuore è napoletano e io mi sento napoletano a tutti gli effetti. Verranno in tanti a vedermi: amici, parenti, nipoti. Sarà una bella emozione. Sarà anche la mia prima volta da allenatore al Maradona»

Scrive il quotidiano su Palladino:

"Lo scorso maggio, quando stava per iniziare il casting per la panchina, Aurelio De Laurentiis confessò a un conoscente che Palladino era un’idea intrigante. Tuttavia, il presidente non avrebbe preferito rivolgersi ad un allenatore sotto contratto con un altro club e quindi non ha mai approfondito questa possibilità"