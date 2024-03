Difficile la gestione Osimhen, non solo quella in campo tra ripetuti problemi fisici e ma anche e soprattutto quella caratteriale.

Come infatti svela Il Mattino oggi in edicola, Francesco Calzona ha anche provato a dialogare con lui, ma sono giorni complicati e da quando è tornato è sempre tornato in se stesso. Ora è rimasto a Castel Volturno a lavorare su richiesta della SSC Napoli, perché in verità l’attaccante - si legge - avrebbe voluto raggiungere Lagos durante la sosta anche senza giocare.