Retroscena Osimhen, Il Mattino: confessione ai medici sulla Coppa D'Africa, i dettagli

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, ieri l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha incontrato il professor Tartaro poco dopo le 13. Il medico ha sistemato la mascherina secondo le indicazioni personali dell’attaccante, ovvero restringendo l’elastico, eliminando una piccola parte di carbonio (Victor lamentava una eccessiva pressione sulla guancia).

"Deve continuare a proteggersi mentre l’angiongenesi, ovvero lo sviluppo dei vasi sanguigni, procede davvero senza intoppi. Il consulto tra i medici ha sgombrato ogni dubbio sul recupero. Il Napoli dopo 77 giorni avrà Osimhen in campo dal primo minuto: il piano di recupero è stato pienamente rispettato.

Fondamentale è stata la decisione di Osimhen di rinunciare alla convocazione con la Nigeria. Ieri, ai medici, ha ribadito che non partire per la Coppa d’Africa è stata decisione sofferta ma anche quella giusta per poter recuperare la sua condizione"