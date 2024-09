Retroscena Osimhen, Gazzetta - Victor creava un clima di tensione: scelta forte per rasserenare lo spogliatoio

Emergono alcuni retroscena su Victor Osimhen. L'attaccante, ceduto in prestito dal Napoli al Galatasaray, sarebbe stato mandato via anche perché la sua situazione stava creando - secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - una certa tensione anche intorno alla squadra.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Osimhen:

"Antonio Conte è stato chiaro da subito anche sul mercato: Kvara e Di Lorenzo sono i pilastri e non si toccano. Osimhen, invece, è un discorso a parte che deve sistemare la società. Lui con Victor ha parlato, gli ha chiesto di dare l’esempio e di impegnarsi finché non si sarebbe risolta la questione legata alla sua cessione. Ma l’idillio è durato poco anche perché il clima era da tempo infuocato. Per rasserenare lo spogliatoio si è arrivati a una scelta forte sul nigeriano, la cui questione lasciava intorno alla squadra un clima evidente di tensione. Non voleva più giocare per il Napoli e non lo ha più fatto".