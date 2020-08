Retroscena Osimhen, Gazzetta: De Laurentiis l’aveva rassicurato sul discorso razzismo, rassicurazioni anche da Gattuso

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha sottolineato spesso nella sua prima conferenza napoletana l’ottimo rapporto stabilito con il presidente e l’allenatore azzurro, come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Nel primo incontro, De Laurentiis l’aveva rassicurato, gli aveva confermato quanto già gli era stato detto da Koulibaly, ovvero, che Napoli non è una città razzista, che si sarebbe trovato a proprio agio. Poi, la lunga chiacchierata con Gattuso e l’altra parte di rassicurazioni, quelle tecniche, con la prospettiva di farne il punto di riferimento del suo progetto tattico: per evitare la concorrenza con Mertens, il tecnico è orientato a modificare lo schema in un 4-2-3-1”