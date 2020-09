Retroscena Osimhen-De Laurentiis, l'attaccante: "Voglio vincere anche la Champions"

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena su Osimhen: "E così quando il patron del Napoli, per convincerlo a firmare, gli aveva spiegato l'importanza della sua scelta per migliorare la squadra e ambire allo scudetto, il ragazzo rispose sicuro: "Voglio vincere anche la Champions". Sembra una frase ad effetto buttata lì, da giovane sognatore. E in effetti al momento parliamo di una chimera. Ma l'atteggiamento - non da spaccone o presuntuoso -racconta di una persona che cerca di alzare sempre l'asticella, di non accontentarsi mai"