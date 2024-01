Retroscena Mazzarri-Ostigard: cosa ha chiesto il tecnico al club prima della gara di ieri

Calciomercato Napoli - La scelta di Mazzarri che ha voluto schierare Leo Ostigard titolare ieri contro la Lazio ha sorpreso un po' tutti. Non è un mistero infatti che il difensore norvegese sia al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero accostato vicino ad altri club di serie A come Genoa, Torino e Udinese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena sul difensore.

Retroscena Ostigard Napoli

Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport è stato Mazzarri a chiedere al Napoli di blindare Ostigard in questi giorni proprio per tenerlo concentrato in vista del match contro la Lazio. Per questo motivo, il difensore norvegese è stato mandato in campo nonostante gli scenari di mercato. La risposta di Leo è stata più che positiva. La sua prestazione è stata buona rimanendo concentrato tutta la gara.