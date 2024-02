Retroscena Mazzarri, CorSport: ecco perché ha scelto di cambiare modulo con il Milan

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela il motivo per il quale l'allenatore Walter Mazzarri ha deciso di tornare al 3-5-1-1 contro il Milan abbandonando il 4-3-3, modulo che tanto piace alla squadra, ed anche il 3-4-3. A quanto pare non c'entrano le assenze o gli infortuni.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Un gioco pericoloso, quello contro il Milan, 14 punti di vantaggio e una vita molto più serena di questi tempi: magari è per questo che Mazzarri ha deciso di abbandonare (di nuovo, momentaneamente) il 4-3-3 che tanto piace alla squadra e anche il 3-4-3 (con Politano nel tridente), per tornare a un assetto molto più coperto e prudente. Napoli attento ma non blindato, insomma. Coperto ma non ermetico e consegnato al contropiede in netta inferiorità sull’onda di un unico principio: non prenderle".