Retroscena Lukaku, Gazzetta - L'urlo del Maradona è ancora nella sua testa: si è emozionato

Il gol contro il Parma è ancora un ricordo vivo nella mente di Romelu Lukaku. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena legato proprio all'attaccante belga che, contro il Cagliari, si candida ad una maglia da titolare in attacco.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sull'attaccante Romelu Lukaku:

"Napoli lo ha conquistato, lo ha emozionato. E l’eco dell’urlo del Maradona dopo il suo primo centro è ancora ben presente nella sua testa. In pochi minuti, ha conquistato anche gli ultimi scettici tra itifosi.Erano in pochi, per la verità, perché la reunion con Conte era già una garanzia per molti".