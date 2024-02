Retroscena Hamsik: perché ha declinato l'offerta di entrare nello staff di Calzona al Napoli

Non ci sarà Marek Hamsik nello staff di Francesco Calzona al Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive il motivo per il quale Marekiaro ha declinato l'invito di Calzona prima e De Laurentiis poi ad entrare nello staff tecnico.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Il nuovo allenatore gli aveva chiesto di affiancarlo come già accade con la Nazionale slovacca, ma Hamsik ha ringraziato e ha detto no. In questa fase della sua carriera e vita preferisce restare in patria, con la famiglia, seguendo i suoi giovanissimi allievi che forma e fa crescere nell’Academy a cui dedica tantissimo tempo.

Domani potrebbe comunque incontrare De Laurentiis, un saluto per rinnovarsi stima e affetto, ma anche per tornare sull’argomento. Il presidente potrebbe fare un altro tentativo".