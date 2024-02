Retroscena Hamsik: De Laurentiis e Calzona l'hanno corteggiato per tornare nello staff Napoli, ADL non ha smesso per giorni!

Ultime notizie Napoli - L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik è atterrato ieri alle 12.45 all'aeroporto di Capodichino, proveniente da Budapest, e il suo cuore s'è subito scongelato al sole. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ospite graditissimo al pranzo Uefa che ha fatto da antipasto a Napoli-Barcellona, su invito di De Laurentiis:

“Aurelio lo ha corteggiato insieme con Calzona per averlo di nuovo al suo fianco, in campo nello staff di Ciccio da collaboratore tecnico proprio come nella nazionale slovacca, ma lui è andato via in dribbling. Con classe, magari qualche dubbio e un pizzico di rimpianti. Marek in questo momento ha voglia di famiglia, di figli e di allievi. Vuole continuare a seguire i ragazzi della sua Academy di Banska Bystrica, a due passi da casa, e poi a giugno si godrà l'Europeo. De Laurentiis sapeva tutto, ma ieri ci ha provato ancora dopo averlo fatto domenica e lunedì”