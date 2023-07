Gazzetta - Garcia primo sponsor di Massara al Napoli: ecco perché vorrebbe averlo come DS

Calcio Napoli - Rudi Garcia è uno dei maggiori sponsor di Massara al Napoli si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Il nuovo allenatore dei campioni d'Italia spinge per l'arrivo dell'ex direttore sportivo del Milan per una serie di motivi. Ricordiamo che il Napoli ha tempo fino al 15 settembre per nominare il nuovo DS nell'organigramma.

Rudi Garcia

Retroscena Garcia Massara al Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: