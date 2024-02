Retroscena Gaetano: scelse di restare a Napoli per amore lo scorso anno a gennaio

Sarà una gara speciale per Gianluca Gaetano quella di oggi. Il centrocampista, arrivato al Cagliari in prestito secco dal Napoli, oggi sfiderà la propria squadra del cuore con cui ha vinto lo scudetto lo scorso anno. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un piccolo retroscena proprio sul centrocampista nativo di Cimitile.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport sul centrocampista Gianluca Gaetano:

"Un Gaetano che avrebbe potuto lasciare Napoli anche nella scorsa stagione, sempre a gennaio, ma che ha preferito per amore restare nella squadra di Spalletti per esserci nella corsa allo scudetto azzurro. A un anno di distanza l’obiettivo è diametralmente opposto: aiutare il Cagliari a mantenere la categoria. Per poi riconquistare uno spazio nel Napoli che verrà, non solo per una questione di lista ma anche e soprattutto per qualità e duttilità".