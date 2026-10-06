Retroscena De Laurentiis: martedì colloquio telefonico con Allegri. Ieri stabilità una priorità di mercato per gennaio

Ultime notizie calcio Napoli - De Laurentiis ha parlato anche di futuro con Allegri e Manna ieri a Castel Volturno. Per la Gazzetta dello Sport, il presidente ha discusso con l'allenatore ed il direttore sportivo per pianificare almeno un'operazione di mercato in vista di gennaio considerando che il Napoli potrebbe perdere subito Anguissa il cui contratto scade a giugno.

Colloquio De Laurentiis Allegri, cosa si sono detti

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che racconta dell'incontro che c'è stato ieri a Castel Volturno tra De Laurentiis, Allegri e Manna. Si è discusso anche di calciomercato in vista di gennaio. Stando a quanto sostiene il quotidiano, il Napoli punterà su un centrocampista considerando il rebus Anguissa il cui contratto è in scadenza a giugno:

"Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno è di casa, eppure arriva raramente, in genere quando serve. In un lunedì disadorno, con pochi calciatori in campo, il presidente del Napoli è entrato per dispensare serenità e starsene un paio di ore a dialogare di futuro. Dopo tutto quello che s’erano detti al telefono con Allegri tra martedì e mercoledì, è apparso naturale aggiornarsi per stabilire un piano d’intervento che possa scavallare persino questa stagione e proiettarsi nel futuro".