Retroscena Conte: la reazione alle vittorie di Atalanta e Inter

Le vittorie di Atalanta e Inter hanno in qualche modo messo un po' di pressione al Napoli secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Gli azzurri, impegnati questa sera al Maradona contro la Lazio, dovranno rispondere non solo ai successi delle due squadre nerazzurre ma anche dare un segnale importante dopo la brutta prestazione di Coppa Italia.

Napoli-Lazio

Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport le vittorie di Atalanta e Inter non hanno praticamente scomposto Antonio Conte. Per l'allenatore del Napoli non è cambiato assolutamente nulla in tal senso. Lui è uno che vuole sempre vincere e non si fa condizionare in alcun modo dai risultati delle squadre che in questo momento sono nella stessa zona di classifica degli azzurri.