Retroscena Auriemma su Osimhen: “Non è ancora al top: evidenziato deficit velocità negli ultimi test”

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive quali sono le reali condizioni fisiche di Victor Osimhen che scalpita per rientrare in gruppo. Il giornalista rivela un dettaglio inedito sui test a cui si è sottoposto di recente l'attaccante del Napoli:

"I test effettuati di recente hanno evidenziato ancora un piccolo deficit sulla velocità. Corre qualche chilometro in meno rispetto al suo standard (32 contro i 38) ed è questo il sintomo di una condizione ancora non ottimale tanto che utilizzarlo solo per mezz'ora potrebbe diventare controproducente"