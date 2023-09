Retroscena Anguissa-Garcia: colloquio post-Braga, ecco di cosa hanno parlato

Ultime notizie Napoli - Tocca al neo tecnico del Napoli Rudi Garcia toccare le corde giuste per ritrovare il vero André Frank Zambo Anguissa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercoledì sera Rudi e Frank sono usciti insieme dagli spogliatoi del Municipal di Braga:

“Hanno percorso tutto il corridoio che portava al garage dello stadio, dove ad attenderli c’era il pullman. Parlavano, sottovoce, per non farsi intercettare dai cronisti in zona mista. Ma sembravano confrontarsi, forse su ciò che non va, sul perché Anguissa oggi sembra un tir parcheggiato in mezzo al campo, col freno a mano tirato e le quattro frecce azionate, come in cerca di aiuto”