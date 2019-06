Veretout-Napoli, Repubblica: "Non è finita: affondo azzurro se la Roma prendesse Diawara"

Ultime notizie Napoli calcio: può crearsi un grande asse di mercato che coinvolge Napoli, Roma e Fiorentina, e vedrebbe diversi calciatori cambiare squadra. Di questa ipotesi che si sta facendo strada tra le altre, ne parla l'edizione odierna della Repubblica, nella sua versione fiorentina. Sulle pagine del giornale, Niccolò Ceccarini sostiene: "Veretout ai saluti e un’ipotesi decisamente intrigante: Mario Balotelli. La Fiorentina è pronta ad accelerare in entrata e in uscita. Viste le difficoltà ad arrivare ad Inglese, la Fiorentina sta pensando seriamente a Balotelli".

VERETOUT TRA NAPOLI, ROMA E MILAN

Il centrocampista francese lascerà certamente la Fiorentina, ma non è ancora chiaro dove potrebbe giocare. L'unica certezza è che ha tutta l'intenzione di restare in Serie A e sulle sue tracce ci sono Milan, Roma e Napoli. Al momento in pole ci sono i giallorossi, che tuttavia lavorano parallelamente anche su Diawara. Lunedì può essere un giorno chiave perchè è già programmato un incontro tra i giallorossi e l’agente del francese. Insomma siamo alla stretta finale.

Il Milan ha pronta un’offerta da 20 milioni di euro, ma soprattutto "attenzione al Napoli che in extremis potrebbe rientrare in corsa se si dovesse realizzare l’affare Manolas con Diawara come contropartita. A quel punto la Roma avrebbe già un centrocampista e Giuntoli potrebbe tornare alla carica per chiudere Veretout con cui il club azzurro ha da tempo trovato un accordo".