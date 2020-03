Repubblica - Un mese di stop per Maksimovic. Nessuna preoccupazione per Demme, Elmas ed Insigne

Ultimissime calcio - Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, i timori del Napoli erano fondati. Pure gli esami eseguiti ieri mattina hanno confermato la gravità dell’infortunio muscolare subito da Maksimovic, finito ko nel corso dell’amichevole in famiglia di venerdì scorso.

Al serbo è stata riscontrata una distrazione di primo grado al quadricipite della gamba destra e il club ha fatto sapere con un comunicato che «i tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane». Gattuso rischia di perderlo per un mese e sicuramente non lo avrà a disposizione a Barcellona. Nessuna preoccupazione invece per i problemi fisici di Elmas e Insigne, che solo per precauzione hanno svolto lavoro differenziato e si dovrebbero riaggregare stamattina al gruppo, come ha già fatto Demme dopo la contusione al ginocchio.

Ma la migliore notizia per il Napoli è il completo recupero di Koulibaly, che arriva giusto in tempo per compensare l’emergenza in difesa per l’infortunio di Maksimovic.

Il campione senegalese ha ora otto giorni di tempo per rifinire la sua preparazione e farsi trovare pronto per il duello con Messi.