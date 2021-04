Repubblica - Ultimatum dall’Uefa: l’Italia ha nove giorni per salvare l’Europeo

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle decisioni uefa in vista dell'Europeo. Dal quotidiano si legge:

Roma, città non riaperta, ha soltanto 9 giorni di tempo, a 2 mesi dall’Europeo di calcio, per conservare il diritto a ospitare il battesimo, con Italia- Turchia di giovedì 11 giugno, della prima grande manifestazione sportiva per nazioni in presenza, sia pure parziale, del pubblico. L’Olimpico non è infatti tra gli 8 stadi ufficializzati ieri dall’Uefa come sedi di partite dalla formula del torneo itinerante - dei 12 previsti in altrettanti Paesi con una percentuale di spettatori dal 25% in su, come da richiesta specifica dell’organo di governo del calcio continentale. Che ha dunque concesso alle 4 Federazioni calcistiche delle 4 città al momento escluse un breve periodo supplementare, fino al 19 aprile, per mettersi in linea con i requisiti e ottenere il semaforo verde dal Comitato esecutivo di Nyon il 20 aprile. Si tratta appunto dell’Italia (Roma), insieme a Germania (Monaco di Baviera), Spagna (Bilbao) e Irlanda (Dublino).