Repubblica - Tutto il Napoli sa che Koulibaly vuole andar via! Un ex ristoratore girovago può risolvere

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, sull’edizione odierna del quotidiano commenta le ultime vicende di casa Napoli.

Koulibaly e Ramadani cosa vogliono fare?

“Tutto il Napoli sa che Koulibaly vuole andar via, magari tra un anno, quando costerà zero euro, e potrà vendersi in proprio, dividendo con il suo disinvolto agente Foli Ramadani il tesoretto che pagherà il prossimo club, messo da parte con il no al rinnovo.

Ramadani ha ottimi rapporti con il Chelsea, in un gioco di prestigio tirò fuori De Laurentiis e Sarri da un labirinto. Il Napoli sollecitava una penale di 8 milioni, fu trasferito Jorginho per l’abbondante cifra di 65 milioni. Tutto ok. In attesa che l’ex ristoratore girovago della Macedonia inventi una nuova trama può calare il sipario sui primi 18 anni dell’era De Laurentiis”