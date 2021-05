Repubblica - Tensione Napoli alla vigilia del Verona, ecco cos'è successo sabato

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta cosa è accaduto al Napoli alla vigilia della sfida contro il Verona:



"De Laurentiis si è messo alla finestra e l’allenatore calabrese l’ha lasciato fare: caricandosi sulle spalle — specie nella gestione quotidiana del gruppo, complicata dal Covid — pure responsabilità non sue, come in passato era già capitato ad altri “inquilini” della panchina azzurra. Bere e affogare: sarà fatalmente sempre così, se la società continuerà a essere poco strutturata.

Gli allenatori del Napoli devono sdoppiarsi tra lavoro tecnico e manageriale. Ma a Gattuso non è bastato nemmeno comportarsi come un fratello maggiore, perché al dunque i giocatori sono venuti meno lo stesso, fallendo il match point con il Verona. Ringhio è stato dunque costretto a salutare da perdente e capro espiatorio, pagando anche per errori non suoi, oltre a qualche peccato di gioventù nella gestione delle gare e dei cambi. Turbolenta era stata perfino la vigilia della sfida di domenica, esasperata dalle tensioni".