Repubblica - Taglio stipendi SSC Napoli, ADL congelerà un altro mese: la posizione della squadra

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si focalizza sulla questione taglio degli stipendi in casa Napoli per questa emergenza Covid: "Il club si è limitato a congelare quello in pagamento a inizio aprile e farà lo stesso col prossimo, intorno al 10 maggio. Il regolamento consente del resto i pagamenti differiti fino a tre mesi e la maggior parte delle società della Serie A si avvale abitualmente di questa possibilità, con l’unica precauzione di non superare mai i paletti che farebbero scattare la messa in mora. A Castel Volturno invece i "ritardi" sono una eccezione con pochissimi precedenti e c’è voluta la pandemia per causare l’attuale e inedita situazione di stallo: a cui peraltro stanno contribuendo con le loro strategie anche i calciatori. Nemmeno Insigne e compagni sono infatti entrati in azione dopo la prima mossa del loro presidente, che ha cautelativamente bloccato i compensi di tutta la squadra. Non c’è stato dunque né un tentativo di avvicinamento e neppure uno scontro, tra le parti: nella attesa che gli eventi facciano il loro corso. Molto dipenderà del resto dal destino del campionato, che continua ad essere in bilico".