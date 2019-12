Repubblica - Tabù San Paolo da sfatare, il Napoli di Ancelotti non vince da un mese e mezzo! Ecco quando l'ultimo successo in casa

Notizie calcio Napoli - Il Napoli torna al San Paolo dopo i fischi contro il Genoa, torna a Fuorigrotta con un tabù da sfatare. L'edizione odierna di Repubblica, infatti, commenta così:

Sono passati addirittura 43 giorni dall'ultimo successo casalingo della squadra di Carlo Ancelotti, un mese e mezzo praticamente. E' arrivato il momento di ritrovarsi anche fra le mura amiche e dinanzi ai tifosi:

La sfida di oggi con il Bologna è fondamentale per gustare il sapore della vittoria che manca da 7 partite: 6 pareggi (compresi in due in Champions) e una sconfitta (contro la Roma) hanno aperto la crisi, esplosa dopo l’ammutinamento del 5 novembre da parte dei giocatori, multati dalla società con la riduzione del 25% del compenso mensile (quello di ottobre è ancora bloccato), tranne che per Allan e Insigne, per i quali la richiesta è del 50%".