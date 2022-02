Repubblica - Tabù Mariani per il Napoli: con l'arbitro romano ben quattro sconfitte di fila

Napoli calcio - Per il Napoli c'è il tabù arbitro Mariani. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che rivela un dato inquietante in chiave Napoli con l'arbitro di Roma.

"L’arbitro Mariani è tabù: 4 ko di fila. Spalletti ha un solo dubbio sulla formazione da mandare in campo, con il consueto ballottaggio tra i pali fra Ospina e Meret. Le altre scelte sono fatte, con Politano che prenderà il posto in attacco dell’infortunato Lozano e il rientro tra i titolari del capitano Insigne. In difesa e a centrocampo saranno confermati Juan Jesus e Lobotka"