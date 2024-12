Repubblica - Svolta Meret: in arrivo il rinnovo del contratto. Previsto incontro decisivo con l'agente

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica ha pubblicato degli aggiornamenti per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Alex Meret. Ci sarebbe in programma un incontro decisivo tra l'agente dell'estremo difensore ed il Napoli per chiudere definitivamente il discorso contrattuale.

Rinnovo contratto Meret

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di Meret:

"Nessun dubbio neanche per quanto riguarda il quartetto arretrato che ormai è consolidato: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera avranno il compito di proteggere Meret, pure lui in odore di rinnovo contrattuale (presto ci sarà l’incontro decisivo con il suo agente Federico Pastorello)".