Repubblica svela - Barcellona isolato in hotel per il coronavirus: requisiti i 5 piani più alti, vietati selfie e contatti con estranei

Messi ha dimostrato di gradire molto l’abbraccio, insolito per un avversario. L’allarme sanitario ha suggerito tuttavia allo staff del Barça di isolare i suoi giocatori, per i quali sono stati requisiti i cinque piani più alti (dal 26 al 30) dell’hotel-grattacielo scelto come quartier generale. I blaugrana si sono portati dietro anche il cuoco e si sono concessi solo una “contaminazione” culinaria, gli spaghetti con il pomodoro. Vietati selfie e contatti troppo ravvicinati con gli estranei. Ma da lassù, quando dopo l’allenamento al San Paolo si è ritirato nella sua camera per riposare, il campione argentino ha avuto metaforicamente la città ai suoi piedi: il Golfo, il Vesuvio e i Quartieri Spagnoli ben visibili dalla sua finestra. Napoli gli ha riservato una accoglienza da re, quasi degna di Maradona: sperando di ammaliarlo stasera. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.