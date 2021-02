Repubblica sul silenzio stampa: far parlare Gattuso può essere un rischio per lo stesso allenatore! Il cambio di guida tecnica è la soluzione migliore?

Ultime notizie Napoli - Il silenzio stampa imposto dalla società cristallizza la crisi del Napoli. Conferma che c’è, che è dura da affrontare, ma non difficile da risolvere osservando la posizione in classifica. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"Tutto gira intorno ad una domanda: il cambio di guida tecnica è la soluzione migliore? Il silenzio stampa evita strappi d’impeto. Far parlare Gattuso può essere un rischio per lo stesso allenatore. Onesto, orgoglioso, incauto. Che cosa potrebbe dire? “Sono 15 giorni che prendo schiaffi, il presidente mi ha deluso, non mi ha difeso” è una delle reazioni recenti. Apparve come una sfida. Ma De Laurentiis ha reagito con una mano tesa, confermando la sua fiducia ben oltre la comunicazione formale. Manca tra l’altro il giusto allenatore di ricambio. Peggio pensare ad un supplente"