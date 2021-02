Repubblica su Zapata: uno dei peggiori affari del Napoli! Uno scempio quella cessione in accordo con Sarri

Ultime notizie Napoli - Muriel sulla destra del Napoli ha appiccato il fuoco, da quella parte e dalla deliziosa frenesia del colombiano l’Atalanta ha tratto la vivacità della sua fase offensiva. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

“Di Lorenzo in quel settore si è mosso in ritardo nelle azioni dei primi due gol. Sul cross sempre dalla destra è apparso inadeguato il brevilineo Mario Rui nel saltare con il colosso Zapata, uno dei peggiori affari del Napoli, uno scempio quella cessione, in accordo con Sarri che valutava i giocatori solo in rapporto al suo gioco. Storie passate, ma questa crisi non è cominciata ieri a Bergamo”