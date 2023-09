Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Osimhen e Kvaratskhelia:

"Due attaccanti così forti non li ha quasi nessuno nemmeno in Champions League e per questo gli azzurri non si devono più porre limiti, anche se il campo di partecipanti è di altissimo livello e la concorrenza sarà assai dura. Ma Garcia sa che per andare lontano è necessario fare un passo alla volta e senza prendere sotto gamba in primis gli ostacoli potenzialmente meno alti".