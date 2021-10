Repubblica su Koulibaly: s’è sentito offeso per due volte, da uomo dell’Africa e da napoletano

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "KK ha ormai tagliato il traguardo dei trent’ anni e si sente in prima fila: abbastanza famoso ed esperto per attirare su di sé le attenzioni generali. Non ci sarebbe infatti stato lo stesso risalto, probabilmente, se la denuncia fosse partita da Anguissa o Osimhen, a loro volta presi di mira dai teppisti. E in più il leader del Napoli s’è sentito offeso per due volte: da uomo dell’Africa e da napoletano, perché la sua seconda pelle è azzurra. È tempo di dire basta".