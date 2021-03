Repubblica su Koulibaly: espulso per un fallo inutile. A volte sembra ossidato: vive un periodaccio

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Nella difesa a quattro svettano Di Lorenzo, disordinato ma generoso provocando anche l’assalto del raddoppio, il rassicurante Rramani, Ghoulam promosso per lucidità e corsa, ma favorito da un rivale latitante come Viola. Male solo Koulibaly, espulso per un secondo inutile fallo, a volte sembra ossidato, un periodaccio. Al centro Bakayoko e Fabiàn dominano, restringendo gli spazi dei timidi Ionita, Hetemaj e Schiattarella, peggio ha fatto la difesa del Benevento con la coppia centrale Tuia e Barba, ma soprattutto con gli esterni Foulon e De Paoli, non a caso Politano e Insigne escono da protagonista".