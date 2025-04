Repubblica su Inzaghi: per definire irregolare il gol del Bologna serve fantasia! Da tempo la 'sua' area tecnica è una portineria vuota con il cartello “torno subito”

Ultime notizie SSC Napoli - Dodici metri è lo spazio rosicchiato dal Bologna sulla penultima rimessa contro l’Inter prima del gol. Sul giallo c’è un super testimone, Simone Inzaghi, come scrive Repubblica.

"Il primo fallo laterale andava punito ma di qui a definire irregolare il gol serve un enorme sforzo di fantasia. Da tempo l’area tecnica di Inzaghi è un concetto che il pensiero non considera, uno spazio aperto senza barriere né confini, una portineria vuota con il cartello “torno subito”, mentre Simone è generosamente ovunque, a sbracciarsi, assai più in là del quarto uomo, a ridosso del guardalinee, spesso pure in campo"