Repubblica su Insigne: Spalletti ha parzialmente sorriso ieri, speranza minima per riaverlo già col Bologna

Luciano Spalletti ha parzialmente sorriso ieri mattina per una notizia giunta dall’infermeria. È di poco conto l’infortunio muscolare subito da Lorenzo Insigne contro la Sampdoria. Ne parla Repubblica.

Ultime notizie Napoli

“Nessuna lesione seria insomma per il numero 10 della Nazionale, le cui condizioni saranno quindi valutate giorno dopo giorno, con qualche speranza minima che possa rimettersi in sesto per la trasferta di lunedì prossimo con il Bologna. È più probabile tuttavia che possa ritornare ai posti di combattimento per la gara successiva, dopo aver saltato ovviamente pure gli ottavi della Coppa Italia contro la Fiorentina. Insigne perderà dunque a conti fatti un paio di partite”