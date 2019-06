Repubblica su Insigne: "È al bivio della carriera, neppure il Napoli ha capito cosa sarà capace di fare il suo capitano. Nella peggiore delle ipotesi..."

Tutti contenti: Lorenzo Insigne, la Nazionale, il ct Mancini e pure il Napoli, che ha tirato un sospiro di sollievo dopo il gran gol e l’ottima prestazione dell’attaccante contro la Grecia. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica:

“De Laurentiis e Ancelotti hanno esultato per il “tiro a giro” di Atene: nella peggiore delle ipotesi, quella di una cessione nel corso dell’estate, la prodezza è servita infatti per dare una spolverata al talento del giocatore. Insigne è arrivato a 28 anni al bivio della sua carriera, sospesa tra la sua ambizione di imporsi tra i top player e il pericolo di rimanere intrappolato in una dimensione leggermente più bassa.

Neppure il Napoli ha capito del tutto cosa sarà capace di fare da grande il suo capitano. Giocando più vicino alla porta avversaria il talento azzurro aveva segnato a ripetizione in campionato e in Champions League, poi però l’incantesimo era finito di colpo: tra infortuni e mal di pancia si è quasi eclissato nella seconda fase della stagione”